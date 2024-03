Seadrill: – 2024 blir et overgangsår

– Vi har lenge ventet at 2024 vil være et overgangsår. Vi har planlagt og forberedt oss på et travelt år med verftsopphold og tilhørende investeringer, sier Seadrill-sjef Simon Johnson i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal.

Seadrill fikk ingen god dag på børsen. Aksjemarkedet sendte aksjen ned 7 prosent til rundt 420 kroner torsdag ettermiddag. Det priser selskapet til 31 milliarder kroner.

Kvartalsrapporten viser at Seadrill hadde inntekter på 408 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 228 millioner i tilsvarende kvartal året før og ned fra 414 millioner i tredje kvartal. Av dette stod inntektene fra boreaktiviteter for 315 millioner dollar, mot 324 millioner i foregående kvartal.

Riggselskapet fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 100 millioner dollar, mot 151 millioner i foregående kvartal.

Dette var innenfor det selskapet selv hadde guidet, men likevel svakere enn det analytikerne hadde sett for seg på forhånd, ifølge estimater fra Bloomberg.

Samtidig trakk kontantstrømmen i positiv retning.

Seadrill (Mill. USD) 4.kv/23 4.kv/22 Driftsinntekter 408 228 Driftsresultat 52 −7 Resultat før skatt 54 −23 Resultat etter skatt 73 −23* * Fra videreført virksomhet. * Fra videreført virksomhet.

Selskapet hadde i gjennomsnitt 12 rigger i operasjon i kvartalet, med en utnyttelse på 92,4 prosent. Ved utgangen av februar hadde flåten en samlet ordrereserve på rundt 2,9 milliarder dollar.

– Selv om 2024 utvilsomt vil by på noen utfordringer, er vi fortsatt optimistiske med hensyn til utsiktene for dypvannsboring på mellomlang og lang sikt, sier Johnson.

Kjøper tilbake

Seadrill har også startet å «gi tilbake» til aksjonærene. I løpet av fjerde kvartal fullførte Seadrill et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for 250 millioner dollar, og i midten av desember startet det et nytt program hvor det skal kjøpe tilbake aksjer for nye 250 millioner dollar.

Ved utgangen av kvartalet hadde Seadrill en bruttogjeld på 625 millioner dollar, samt 728 millioner i kontanter og kontantevkivalenter.