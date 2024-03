Aker BP stanser all helikoptertrafikk

– Våre tanker nå, går først og fremst til de involverte i ulykken. Sikkerhet er alltid vår viktigste prioritert, dette omfatter selvsagt også helikoptersikkerheten. Videre vil vi fortløpende vurdere hvordan denne hendelsen påvirker vårt flyprogram og våre operasjoner, sier Georg Vidnes, direktør for drift i Aker BP, i en pressemelding.

– Nå holder vi alle våre flygninger inntil videre, legger han til.



Det Bristow-eide helikopteret som forulykket utenfor Bergen var på et treningsoppdrag da hendelsen inntraff. Det var totalt seks personer ombord, to piloter og fire passasjerer, alle på jobb for Equinor. Alle ble reddet og fløyet til Haukeland sykehus i Bergen. En person er bekreftet omkommet etter ulykken.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Equinor samarbeider tett med helikopteroperatøren Bristow Norway og relevante myndigheter i håndteringen og oppfølgingen av hendelsen.

Equinor stanset alle helikopterflyginger på norsk sokkel fram til klokken 13.00 av hensyn til de berørte, men ønsker å få helikoptrene raskt tilbake i normal drift. Nå sier oljeselskapet at det vil bli opphold fram til 18.00. Selskapet ønsker å få helikoptrene raskt tilbake i normal drift og gjør nå nødvendige forberedelser for å få dette til på en sikker måte.

Også ConocoPhillips Norge stanser alle flyginger, i deres tilfelle oppgis det at det gjelder «inntil videre».