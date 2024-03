Equinor sikrer viktig havvindavtale

New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) har i dag annonsert Equinors Empire Wind 1-prosjekt som en av vinnerne i sin fjerde anbudsrunde for havvind, opplyser Equinor i en melding.

Tildelingen er en viktig milepæl for fremdriften av prosjektet, som kan levere 810 megawatt (MW) fornybar energi til New York, opplyses det.

«Empire Wind 1 er et allerede svært modent havvindprosjekt og har som mål å levere første kraft til New York i 2026.»

Equinor vil nå forhandle om en endelig kraftsalgsavtale med NYSERDA. Denne ventes å sluttføres innen andre kvartal i år.

– Dagens tildeling er en viktig milepæl i vårt arbeid med å maksimere verdiskapingen fra Empire Wind 1, som for tiden er et av de største og mest modne fornybarprosjektene i USA, kommenterer fornybar-direktør Pål Eitrheim i Equinor.

– Tildelingen legger til rette for at vårt storskalaprosjekt kan bidra til New Yorks klimaambisjoner, i et vekstmarked som har vist en sterk satsing på havvind.

Ifølge Eitrheim skal prosjektet modnes frem mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av tredje kvartal i år. Han anslår at en nominell egenkapitalavkastning over levetiden for Equinors havvindinvesteringer på USAs østkyst vil ligge på 12 til 16 prosent.

– Vi har til hensikt å selge oss ned til en ny partner på riktig tidspunkt for å øke verdien ytterligere og redusere vår eksponering, sier Eitrheim i meldingen.

100 prosent eierskap

Empire Wind 1 har allerede oppnådd flere viktige milepæler. 25. januar 2024 kunngjorde Equinor en avtale med BP, der Equinor vil overta fullt eierskap i Empire Wind-lisensen og -prosjektene. Tidligere satt energiselskapet med eierandeler på 50 prosent, hvilket nå gjør at investeringene til selskapet øker.

BP vil på sin side overta fullt eierskap i Beacon Wind-lisensen og -prosjektene. Denne transaksjonen er betinget av regulatorisk godkjenning, og sluttføring av transaksjonen forventes i andre eller tredje kvartal 2024.

Equinor avslører ikke garantiprisen selskapet har mottatt fra myndighetene for Empire Wind 1. Imidlertid sier myndighetsorganet Nyserda i en pressemelding at dette prosjektet og Ørsteds Sunrise Wind, som også har fått en ny kontrakt, har en gjennomsnittlig pris på 150,15 dollar pr. megawattime.