Oljen på vei mot nye høye nivåer

Råoljefutures er på vei mot sin andre påfølgende månedlige økning ettersom det forventes at OPEC+ vil forlenge produksjonskuttene, i tillegg til at de siste inflasjonsdataene var i tråd med forventningene.

Det skriver Bloomberg.

Kontrakten for West Texas Intermediate (WTI) for april steg med 7 cent, eller 0,09 prosent, til 78,61 dollar pr. fat. April-kontrakten for Brent, som utløper torsdag, falt 5 cent eller 0,06 prosent til 83,64 dollar pr. fat.

OPEC+ ble i november enige om å redusere produksjonen med 2,2 millioner fat pr. dag i første kvartal av 2024, ettersom USA, Canada, Guyana og Brasil pumpet råolje i et galopperende tempo og satte press på oljeprisene i slutten av fjoråret.

Prisene har også steget denne måneden mens konflikten i Midtøsten pågår, med økende spenninger ved grensen mellom Israel og Libanon, og Houthi-militanter som fortsetter angrepene i skipsfarten i Rødehavet.

Konflikten har så langt ikke forstyrret råoljeproduksjonen i regionen, selv om analytikere har advart om risikoen for en direkte konfrontasjon mellom Iran og USA som ville påvirke oljemarkedet.