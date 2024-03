Oljeprisene stiger fredag morgen.

Brent-oljen (mai-kontrakten) står i 82,18 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent (27 cent) siden midnatt og opp fra 81,88 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 78,51 dollar pr. fat.

Markedet har rettet fokus mot Opec+ som tidlig denne måneden skal treffe en beslutning på om kuttene skal forlenges inn i neste kvartal. Bloomberg påpeker at prisforskjellen mellom spot- og fremtidspriser har utvidet seg ytterligere i en såkalt «bullish backwardation»-struktur, noe som indikerer strammere fysiske markeder.

– Medvinder som strammere fysiske markeder og motvinder som bekymringer for kinesisk vekst og høyere renter i USA har holdt prisene i et smalt intervall. Gjeninnhentingen i Kina og Opec+ forblir i fokus, uttaler analysesjef Ravindra Rao i Kotak Securities.

– Har intet valg

En undersøkelse nyhetsbyrået har gjort peker mot at Opec+ forlenger sine nåværende produksjonskutt på rundt 2 millioner inn i neste kvartal for å unngå et globalt tilbudsoverskudd.

– Opec+ har intet valg hvis de vil unngå en nedsmeltning, sa analytiker Tamas Varga i PVM Oil Associates til Bloomberg i forrige uke.

Opec+ har ikke satt opp et formelt møte for gjennomgangen av kuttene, og medlemslandenes myndigheter vil trolig annonsere beslutningen gjennom statlige medier. Neste ministermøte er satt opp 1. juni i Wien.

Til slutt tar vi med torsdagens tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) at oljeproduksjonen i USA holdt seg nær rekordnivåene fra november med 13,315 millioner fat olje pr. dag i desember.