Vil gjenåpne viktig rørledning

Ifølge Bloomberg er det nå samtaler mellom oljeselskaper, Iraks regjering og selvstyremyndigheter i Kurdistan for å gjenoppta oljeeksporten til Tyrkia.

Rørledningen som frakter olje fra Kurdistan til Ceyhan i Tyrkia har vært stengt siden mars i fjor etter at Irak vant en voldgiftssak mot Tyrkia og den nasjonale rørledningsoperatøren BOTAS, som skal ha fraktet kurdisk olje uten godkjennelse fra myndighetene i Bagdad.

Tyrkia ble da dømt til å betale 1,5 milliarder dollar til Irak. Stengingen av rørledningen har ført til at rundt 500.000 fat olje pr. dag har vært fjernet fra det globale markedet.

Forløpet til voldgiftssaken er en lengre konflikt mellom Irak og delvis selvstyrte Kurdistan over områdets rettigheter til oljeinntekter.

Bloomberg skriver at Irak nå forsøker å løse uenighetene for å styrke båndene til Tyrkia, i forkant av Tyrkias president Erdogans besøk til Bagdad senere i april.

Hoveddiskusjonene skal dreie som transportavgifter, der det hevdes at den virkelige kostnaden ligger på 21 dollar pr. fat, mot 6 dollar pr. fat som ligger i det føderale budsjettet, sier Iraks utenriksminister Faud Hussein.

«Den beste løsningen er å ha et tillegg i budsjettet, fra 6 dollar til hva kostnaden reelt sett er. Om vi blir enige om et tillegg vil det kunne bane vei for oljeeksport», sier han ifølge Bloomberg.

Rammer DNO

Et av selskapene som har blitt rammet av den stengte rørledningen er det Oslo Børs-noterte oljeselskapet DNO. Rundt 85 prosent av DNOs oljeproduksjon kommer fra Kurdistan.

Selskapets produksjon på Tawke-feltet ble stengt ned i om lag 4 måneder som følge av konflikten rundt rørledningen, men ble gjenopptatt i august.

Oljen ble da solgt til lokale aktører til sterkt rabattert pris og transportert med tankbiler.