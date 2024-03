En fornybar fremtid trenger flere næringer

Debattinnlegg: Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind

I Finansavisen dundrer Jonny Hesthammer og Håvard Kristiansen løs på DNV og andre som fremmer havvind som en viktig del av energiomstillingen vi står overfor. Vi i havvindbransjen ser på dette som en merkelig avsporing.

Arvid Nesse. Foto: Norwegian Offshore Wind

Det at norske industriaktører, forskningsmiljøer, analytikere og politikere ser store muligheter innen havvind, er ikke å regne som halleluja-stemning. Tvert imot er det nå et alvor over bransjen: De utfordringene vi står overfor jobber vi hver eneste dag for å finne løsninger på. Industrien selv sørger for innovasjon og innsikt som bidrar til å få kostnadene ned, samtidig som vi gir viktige innspill til myndighetenes innretning av auksjoner og tildelinger. Vi er åpne på at vi trenger støtte i en innledende fase for havvind i Norge. Flere analyser viser at vi kommer nærmere det punktet på tidslinjen hvor også flytende havvind blir lønnsomt.

Vi fremmer en næring som har et svært høyt sysselsettingspotensial, og som samtidig bidrar til fornybar kraftproduksjon og eksport. Norge har naturgitte fortrinn som dype havområder og verdensledende kompetanse på flytende teknologi fra olje og gass.

Det er merkelig at Norsk Kjernekraft bruker så mye tid og krefter på å snakke ned havvindnæringen. Det begynner å bli et særnorsk fenomen. Ser man på USA, Frankrike og Kina, er dette landene som har den høyeste produksjonen av kjernekraft. Samtidig har de høye ambisjoner for flytende havvind.

Vi kan nevne flere eksempler: I Europa har Storbritannia satt tydelige havvindambisjoner og er regnet som det mest interessante markedet for flytende havvind i verden. De er også en kjernekraftnasjon. Det samme gjelder Spania. I Asia er det Japan og Sør-Korea som har den mest offensive strategien for flytende havvind, side om side med en satsing på kjernekraft.

Det er synd dersom Norsk Kjernekraft planter et inntrykk av at det ikke er plass til flere fornybare næringer i fremtidens kraftmiks. De lager en kunstig kamp som ikke egentlig tjener noens sak. Vi har ingen interesse av å snakke ned andre næringer, men det er viktig at vi faktisk får frem fortrinnene ved havvind. Det er ingen andre fornybarnæringer som kan skape så mange arbeidsplasser over hele landet vårt.

Arvid Nesse

Leder i Norwegian Offshore Wind