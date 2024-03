Mener Ukraina risikerer å tape strømkrigen

Financial Times skriver søndag morgen at Ukraina risikerer å tape energikrigen mot Russland hvis landet ikke får hjelp fra USA snart, og viser til uttalelser fra sjefen for Ukrainas største kraftprodusent, Maxim Timchenko i DTEK.

«Etter to år med kamp har vi ikke råd til å tape denne energikrigen,» sa Timchenko til Financial Times, og la til at landet vil slite hvis USA ikke snart får sendt støttepakken på 60 milliarder dollar som stadig blir blokkert av republikanerne i Kongressen. Grunnen skal være mangel på ammunisjon til antiluftskyts.

Han trakk videre frem at Ukrainas seier ikke bare avhenger av menneskene på frontlinjen, men også hvordan det går med økonomien, og at industrien fortsetter å operere.

Angrepet 9.700 ganger

Verdensbanken anslå i november at skaden på Ukrainas energisektor under krigen lå på 12 milliarder dollar, med mer enn 50 prosent av landets kraftinfrastruktur skadet i vinteren 2022/2023.

Ukraina var i utgangspunktet mer forberedt og i stand til å beskytte sin energiinfrastruktur i de tidlige månedene av vinteren, men i løpet av de siste ukene når flere droner og flere missiler sine mål, skal Timchenko ha uttalt til avisen.

DTEK produserer omtrent 20 prosent av Ukrainas kraftbehov, og har registrert 9.700 angrep på sine anlegg og infrastruktur siden invasjonen startet i 2022. Om lag 160 av disse var rettet mot selskapets termiske kraftverk.

Allerede så langt i 2024 skal selskapet ha blitt angrepet 150 ganger, som har ledet til at over 1 million husstander og bedrifter har mistet strømmen.

Nå etterlyser Timchenko fornybar energi som vindkraft, der produksjonen av strøm blir fordelt utover flere vindmøller, og slik bli mindre utsatt for enkeltangrep.

DTEK åpnet sitt 114 MW Tyligulska-vindkraftverk i mai i fjor, og planlegger å øke kapasiteten til 500 MW i de kommende årene. Det har også som mål å bygge et annet 650 MW-prosjekt sør for Kyiv.