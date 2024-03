Oljekartellet Opec+ har blitt enige om å forlenge produksjonskuttene til slutten av juni, i et forsøk på unngå tilbudsoverskudd i markedet samt støtte under oljeprisen, ifølge Bloomberg, som siterer Opec-delegater som ikke vil navngis.

Produksjonskuttene fra Opec+ teller rundt 2 millioner fat pr. dag, der Saudi-Arabia står for halvparten av kuttene.

Bloomberg skriver videre at det var bredt ventet i markedet at oljekartellet ville forlenge produksjonskuttene, ettersom etterspørselen etter drivstoff har vært sesongmessig svakere samtidig som produksjonen av amerikansk skiferolje er stigende. Usikre økonomiske utsikter i Kina har også talt for en mer forsiktig fremgangsmåte, heter det.

Ønsker høyere pris

Til tross for konflikten i Midtøsten har oljeprisen holdt seg rundt 80 dollar pr. fat i år. Bloomberg skriver at både Saudi-Arabia og Russland har ønsker om høyere oljepris.

Det er heller ikke alle medlemslandene som har overholdt produksjonskvotene. Både Irak og Kasakhstan produserte flere hundre tusen fat pr. dag mer enn deres avtalte kvoter den første tiden etter at produksjonskuttene ble vedtatt.

Russland på den andre siden har variert mer. Ifølge Bloomberg er det først den siste tiden at landet har implementert produksjonskuttene som det lovet å gjennomføre for et år siden.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere anslått at med lavere vekst i global oljeetterspørsel samt økt tilbud fra Nord- og Sør-Amerika, så vil Opec+ måtte holde produksjonskuttene gjennom hele 2024.

«Du ønsker ikke å hente tilbake oljefatene for tidlig», sa sjeføkonom Saad Rahim i Trafigura til Bloomberg forrige uke.

Det er usikkert om alle medlemslandene ønsker å støtte under en forlengelse av produksjonskuttene. Mens Saudi-Arabia typisk ønsker en forsiktig tilnærming har De forente arabiske emirater vært tydelige på at det ønsker økt produksjon.