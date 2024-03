I Stockholm brukes ikke strøm til oppvarming

I frykt for å bli misforstått, så er det viktig med ulike energisatsinger. Det er mye vi kan putte under ENØK-paraplyen som er bra. Isolering, solceller, varmepumper etc. Men har vi ikke fjernvarme og strøm, så overlever vi ikke. Hverken fysisk, økonomisk, på kort eller lang sikt.

Ingen i fjernvarmebransjen har spurt om subsidier, til sammenligning med kraftbransjen. Fjernvarmebransjen har bedt om konkurransedyktige rammevilkår. Så lenge man kan bruke strøm til oppvarming, er de to energibærerne i direkte konkurranse med hverandre. Skal det lønne seg å produsere strøm, så må det lønne seg å produsere fjernvarme. Dessverre spenner en historieløs og skattehungrig regjering ben under egne energiintensjoner. Og vi er i ferd med å miste et enormt potensial som kan avlaste kraftnettet. I byer og tettsteder kan det spares opp mot 17 TWH, ifølge en rapport fra Sintef. Dette er kraft tilsvarende noen tusen vindmøller. Potensialet ligger i oppvarming av større bygninger som ligger sentralt.

Vi ser at Terje Aasland, Lars Haltbrekken, Helge Andre Njåstad, Ove Trellevik, Ola Borten Moe, Lan Marie Berg og flere politikere nå har stukket fingeren i jorda og engasjert seg i viktigheten av et fjernvarmeløft. Men når kunnskapen er manglende, hørselen dårlig og skatteiveren tar over hos både Vedum og Bjelland, hjelper det lite.

Avslutningsvis vil jeg også minne næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om at hans viktigste fane «grønt industriløft» er tilnærmet umulig uten en plan for utnyttelse av overskuddsvarmen. Bedre rammevilkår for fjernvarmebransjen vil gi mye mer kraft enn milliarder til lånegarantier.

Irene Vik

Adm. direktør i Tafjord Kraftvarme og styreleder i Norsk fjernvarme