Rystad Energy: – Viser tydelig sterkt samhold i Opec

April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,10 prosent til 83,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,05 prosent til 79,93 dollar fatet.

I helgen gikk toppmøtet i Opec+ av stabelen, og flere av landene forlenger nå ytterligere de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag ut andre kvartal.

Rystad Energy skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at det på forhånd var ventet at kuttene delvis ville bli forlenget.

«Dette nye trekket fra Opec+ viser tydelig sterkt samhold i gruppen, noe det ble sådd tvil om etter ministermøtet i november, der Angola forlot Opec. Det viser også robust vilje til å forsvare et prisgulv over 80 dollar pr. fat i andre kvartal. Markedsvurderingen vår viste at dersom Opec+ raskt avviklet de frivillige kuttene, ville nedsideprispresset ha aksentuert, og tatt prisene ned til 77 dollar pr fat i mai», skriver Rystad Energy.

De tror ifølge nyhetsbyrået imidlertid ikke at oppsiden i prisene i andre kvartal vil ha en vesentlig innvirkning på etterspørselsutsiktene.

Oppdaterte tall viser nå at råoljeproduksjonen til Opec+ er ventet på 34,6 millioner fat pr. dag for hele andre kvartal, før den vil øke til rundt 36,3 millioner fat pr. dag i andre halvår.

«Helgens OPEC+-toppmøte ga ingen store overraskelser. Saudi-Arabia, OPEC+s de facto-leder, er sammen med Russland og andre store oljeprodusenter innstilt på å holde deres samlede produksjon i sjakk de neste månedene for å sørge for balanse i oljemarkedet», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.