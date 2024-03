Shelf Drilling-aksjen falt markert på børsen mandag etter at det Dubai-baserte riggselskapet hadde lagt frem sine tall for fjerde kvartal.

De viste inntekter på 239 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 88 millioner. Det er ned fra henholdsvis 264 og 115 millioner dollar i tredje kvartal.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at utnyttelsen falt fra 90 til 85 prosent som følge av at fire færre rigger hadde full drift i kvartalet.

– Fjerde kvartal ble avslutningen på et svært positivt år for Shelf Drilling, sier likevel konsernsjef David Mullen i kvartalsrapporten.

Han peker på at selskapet nådde guidingen som de ga i begynnelsen av året. For 2023 som helhet fikk Shelf Drilling inntekter på 894 millioner dollar og en EBITDA på 311 millioner.

Venter høyt aktivitetsnivå

Shelf Drilling har en flåte på 36 oppjekkbare borerigger (jack-ups) som hovedsakelig opererer i Midtøsten, Thailand, Vest-Afrika og India. Selskapet har blant annet lange kontrakter med Saudi Aramco og ONGC.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Shelf Drilling sikret 35 av riggene kontrakt, med en samlet ordrereserve på 2,3 milliarder dollar og en gjennomsnittlig dagrate på 83.400 dollar.

– Olje- og gassforbruket har nådd rekordhøye nivåer og forventes å øke i mange år fremover, der aktiviteten på grunt vann i våre markeder spiller en avgjørende rolle, sier Mullen i rapporten, og peker på at den globale utnyttelsesgraden for oppjekkbare rigger har nådd 94 prosent og at ratene har steget de seneste 18 månedene.

Han tror etterspørselen i Saudi-Arabia kan komme litt ned på kort sikt etter at landet vil dempe produksjonsveksten, men venter samtidig et høyt aktivitetsnivå i jack-up-markedet forøvrig.

– Det kan muligens bli en viss reduksjon i Saudi-Arabia i de kommende kvartalene, men vi forventer at den økende etterspørselen i andre regioner vil bidra til å opprettholde et høyt aktivitets- og utnyttelsesnivå for oppjekkbare rigger i overskuelig fremtid.

Selskapet kommer også med guiding for 2024, der det ventes at justert EBITDA blir 375–420 millioner dollar, hvorav 25–30 millioner dollar kommer fra deleide Shelf Drilling North Sea. Midtpunktet i intervallet er litt svakere enn det konsensus lå inne med, ifølge estimater fra Bloomberg.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 98 millioner dollar, inkludert 28 millioner i Shelf Drilling North Sea.