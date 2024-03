Clarksons senker kursmålet på Edda Wind

I februar meldte Edda Wind at selskapet selger «Edda Passat», et fartøy som er designet for å støtte operasjoner og vedlikehold av offshore vindturbiner og andre offshore-installasjoner. Analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons Securities mener det signaliserer en betydelig endring fra selskapets langvarige strategi om flåteekspansjon.

De første tegnene på en strategisk reorientering kom i august i fjor da selskapet kunngjorde at opsjoner for nye fartøy sannsynligvis ikke ville bli benyttet. Denne strategiske endringen skjer samtidig som aksjekursen er nær historiske bunnpunkter, påvirket av en rekke problemer. Blant disse problemene er økte kostnader for såkalte frontrunner-fartøy og høyere kapitalkrav i lys av vanskeligheter ved et verft i Spania.

Analysefakta Aksje: Edda Wind

Meglerhus: Clarksons Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 31 (35)

Til tross for at ledelsen i Edda Wind uttrykker tilfredshet med prisen oppnådd for «Edda Passat», er salgsprisen fortsatt ikke offentliggjort.

Hartvigsen nedjusterer nå sitt estimat for verdijustert egenkapital fra 35 til 31 kroner. Til tross for en mer konservativ verdsettelse, handles Edda Wind-aksjen nå med en betydelig rabatt på 30 prosent i forhold til beregnet verdijustert egenkapital.

Salget av «Edda Passat» forventes å gi selskapet en solid likviditetsøkning, som anslås å være opp mot 25 millioner euro netto etter gjeldsbetaling spesifikk for fartøyet. Dette antas å begrense risikoen for utvannende aksjeemisjoner. Derfor gjentar Hartvigsen sin kjøpsanbefaling på aksjen, med et revidert kursmål på 31 kroner.

Clarksons Securities kutter EBITDA-estimatet for 2024 fra 47 til 21 millioner euro, samtidig som EBITDA-estimatet for 2025 senkes fra 86 til 73 millioner euro.

Tirsdag omsettes aksjen for 22,00 kroner, ned 0,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.