Anmeldes av fem organisasjoner etter slamutslipp: – Vi har ikke gjort noe ulovlig

Store mengder slam kom ut i lakseelva Surna i Møre og Romsdal i 2022. Slammet fant veien til eleven i forbindelse med en rehabilitering av demningene til Trollheimen kraftverk.

Det har provosert flere organisasjoner. Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima og Redd villaksen anmelder Statkraft for brudd på vannressursloven og straffeloven, opplyser Norske Lakseelver i en pressemelding,

– Dette er en svært alvorlig sak med store, negative konsekvenser for vassdragsnaturen. Det totale skadeomfanget er ennå ikke kartlagt, men vi er redd for at utslippet vil påvirke laks, sjøørret og den generelle elveøkologien negativt i mange år fremover, sier fagsjef Christian Hagstrøm i Norske Lakseelver.

Statkraft har tidligere blitt anmeldt av tre andre parter i den samme saken. Statsforvalteren, Surnadal kommune og Surna elveeierlag står på listen over anmeldere, som nå er på åtte i tallet.

Statkraft legger seg flate

Etter rekken av anmeldelser er Statkraft tydelige på at de tar situasjonen alvorlig.

– Vi har beklaget gjentatte ganger. Dette er en hendelse vi gjerne skulle ha vært foruten. Nå er vi opptatt av å finne gode løsninger for å rehabilitere elva tilbake til samme tilstand som før utslippet. Det er et omfattende arbeid, og vi har forståelse for at folk synes det har tatt lang tid, sier pressetalsperson Knut Fjerdingstad i Statkraft til NTB.

Han sier Statkraft er opptatt av en god dialog med elveeierne og kommunen, men forstår også at flere av aktørene har et behov for å markere sin misnøye etter slamutslippet med en anmeldelse.

Mener de ikke har brutt loven

Under rehabiliteringen av Follsjø dam ble bunnlukene i dammen åpnet, noe som førte til at enorme mengder slam fordelte seg over flere mil av elven.

Statkraft mener at de ikke har brutt loven.

– Nei, vi har ikke gjort noe ulovlig, så kan vi diskutere om vi har gjort hjemmeleksa vår godt nok, sier Fjerdingstad.

Men dere visste at deponiet ikke hadde vært tømt på 60 år, er ikke det en hjemmelekse dere bør gjøre?

– Jo, det kan du godt si. Dette er en hendelse vi har lært mye av.

Pressetalspersonen opplyser at en midlertidig rapport viser at effekten på dyreliv har vært mer negativ enn det de trodde til å begynne med. Derfor er de ekstra opptatt av å treffe med riktige og målrettede tiltak i elvas rehabiliteringsprosess.

(NTB)