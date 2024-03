Oljeprisen styrkes på Opec-prisøkning

Saudi-Arabia setter opp den offisielle salgsprisen (OSP) for Arab light-olje til kunder i Asia opp med 0,2 dollar fatet for april, til 1,70 dollar over Oman/Dubai-referanseprisen.

Ifølge Reuters og TDN Direkt var det omtrent som ventet på forhånd. Søndag forlenget oljekartellet sine produksjonskutt til slutten av juni, og kuttene beløpet seg nå til rundt 2 millioner fat pr. dag.

Forlengelsen av kuttene har skapt et noe strammere marked, spesielt i Asia, skriver Reuters. I tillegg blir forsyningen forstyrret av pågående angrep mot skip i Rødehavet, som fører til en flere uker lang omvei for oljetankerne.

Fall denne uken

April-kontrakten for Brent-oljen blir onsdag morgen omsatt for 82,26 dollar fatet, opp 0,3 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Så langt denne uken er oljeprisen ned 1,7 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 78,41 dollar fatet.

Ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API) steg råoljelagrene i USA med 0,4 millioner fat i forrige uke, mens bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat og destillatlagrene var ned 1,8 millioner fat, skriver TDN Direkt. Ifølge Reuters-konsensus var det ventet en oppgang i råoljelagrene på 2,1 millioner fat.

India styrer unna Russland

Indias statsdrevne oljeraffinerier viker nå unna kontraktsfestede oljeleveringer fra Russland, melder Bloomberg onsdag. Årsaker er at det blir mye vanskeligere under strengere håndhevelse av USAs sanksjoner, skriver TDN Direkt.

Det største statseide raffineriet Indian Oil Corp. vil trolig redusere mengden råolje som mottas under den såkalte «term supply»-avtalen, mens Bharat Petroleum Corp. og Hindustan Petroleum Corp. har besluttet å ikke gi faste forpliktelser om å ta olje på kontrakt neste regnskapsår. Det sier seks personer med kjennskap til saken til Bloomberg.

De tre raffineriene hadde vært i samtaler med russiske Rosneft om levering av rundt 500.000 fat pr dag, tilsvarende en tredjedel av Indias daglige import, i et forsøk på å redusere avhengigheten av engangskjøp, som ofte kan være dyrere.