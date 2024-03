Laster opp i Borr Drilling

Tor Olav Trøim har, via investeringsselskapet Drew Holdings, kjøpt 200.000 aksjer i riggselskapet Borr Drilling for en snittkurs på 5,9962 dollar pr. aksje 5. mars, ifølge en flaggemelding onsdag morgen.

Etter dagens valutakurs tilsvarer det 12,66 millioner norske kroner.

Etter transaksjonen eier Trøim drøye 16 millioner aksjer i selskapet, verdt over én milliard kroner.

Borr Drilling opererer en flåte med oppjekkbare borerigger (jack-up). En av de største kundene i verden for disse riggene er Saudi-Arabia, som i januar meldte at landet stopper planene om å øke oljeproduksjonskapasiteten. Det bidro til et massivt kursfall for aksjene til oljeserviceselskaper som opererer i landet, og spesielt jack-up-selskapene, deriblant Borr.

Borr Drilling-kursen er ned nesten 14 prosent så langt i år.

«Fundamentalt underpriset»

Selskapet la frem tall for fjerde kvartal 22. februar. Det endte med inntekter på 220,6 millioner dollar, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvartalet før.

Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities sa resultatet i fjerde kvartal var som ventet, guidingen ble gjentatt og at det betaler samme utbytte som i forrige kvartal.

«Når det er sagt, så mener vi at aksjen er fundamentalt underpriset, sa han til Finansavisen etter rapporten.»

Etter skatt satt selskapet igjen med 28,4 millioner dollar, mot 0,3 millioner i foregående kvartal.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet har som mål å betale kvartaslvise utbytter, og etter fjerde kvartal vil selskapet betale 0,05 dollar pr. aksje til sine aksjonærer.