– Bra kok i markedet

Spotmarkedet for ankerhåndteringsskip (AHTS) i Norge er helt utsolgt, og siste slutning er gjort til langt over millionen.



Før helgen ble to skip sluttet på et riggflyttingsoppdrag med Noble til henholdsvis 900.000 og 950.000 kroner pr. dag, men med fortsatt etterspørsel og begrenset med ledige skip i markedet har ratene fortsatt videre opp denne uken.

Mandag ble to skip sluttet for å flytte en Well-Safe-rigg, og skipet «Magne Viking» fra Viking Supply Ships fikk 120.000 pund pr. dag for oppdraget, ifølge flere meglerrapporter.

Det tilsvarer rundt 1,6 millioner kroner, og skal være den høyeste spotraten som er oppnådd på nesten ett år.

– For ankerhåndtererne er det bra kok, men det har ikke skjedd så mye siden mandag, sier en skipsmegler til Finansavisen.



Han tror det kan holde seg stramt i alle fall noen dager til.

Det svinger

Ratene skjøt i været også for en måned siden. Da ble et Island Offshore-skip sluttet på et spotoppdrag med Equinor, som måtte betale i overkant av 1,5 millioner kroner pr. dag for jobben.

Da uttalte en skipsmegler til Finansavisen at «foreløpig er hverken riggaktiviteten eller prosjektmarkedet i Nordsjøen der at vi kan forvente at markedet vil holde seg stramt i lengre perioder. Denne aktiviteten tror vi først vil ta seg opp fra våren av. Da er det ikke usannsynlig at vi vil få lengre perioder med et utsolgt marked, hvor rederne vil se meget høye rater».

Det ryktes imidlertid at skip er i ferd med å bli sluttet på ulike prosjekter fra april og fremover. Prosjektjobber bidrar til å trekke skip ut av spotmarkedet.