Staten utlyser områder til CO2-lagring

Det er sjette gang at departementet lyser ut areal til lagring av CO2 på norsk sokkel.

– Gjennom dagens utlysning legger vi enda bedre til rette for at Norge kan bli en sentral arena for CO2-lagring, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Søknadsfristen er 24. april. Staten tar et gebyr på 109.000 kroner for hver søknad. Departementet skriver at flere aktører ønsker å få tildelt områder til CO2-lagring.

Kart over de utlyste arealene her.

(©NTB)