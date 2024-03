Vurderer kjernekraftverk på månen

Russland vurderer å installere et kjernekraftverk på månen mellom 2033 og 2035, ifølge lederen for den russiske romorganisasjonen Roskosmos.

– Per dags dato vurderer vi seriøst et prosjekt - i tidsrommet mellom 2033 og 2035 - for å levere og installere en atomreaktor på månens overflate sammen med våre kinesiske kolleger, sa leder for Roscosmos, Yuri Borisov, på tirsdag.

Ifølge Borisov vil solcellepaneler gi en utilstrekkelig mengde elektrisitet til å drive fremtidige bosetninger på månen. Kjernekraft derimot ville være tilstrekkelig.

– Dette er en svært alvorlig utfordring... det bør gjøres automatisk, uten tilstedeværelse av mennesker, sa han om den mulige planen.

Russland har også planer om å bygge et kjernekraftdrevet lasteromskip - hvor det meste er spikret. Det eneste gjenværende spørsmålet i prosjektet er hvordan man skal kjøle ned kjernekraftreaktoren.