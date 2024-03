Vindkraftdebatten: Ingen grunn til å føle seg støtt

Debattinnlegg: Jonny Hesthammer, PhD, daglig leder i Norsk Kjernekraft og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen, og Håvard Kristiansen, M.Sc., operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft

Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind, føler seg støtt etter at vi poengterte at det var prematurt å si at Norge sitter på vinnerloddet når det gjelder havvind. Det er fordi landene rundt oss har grunnere havdyp og kortere avstand fra land.

Norsk Kjernekraft er derimot ikke negativ til havvind. Tvert imot er vi tydelig på at Norge vil være tjent med en energimiks bestående av både fornybart og kjernekraft , og at vi håper havvindsatsingen vil lykkes. Siden det ikke er gitt at så vil skje, ønsker vi at dansegulvet åpnes for alle energiformene.

To DNV-ledere uttalte at kjernekraft ikke vil kunne konkurrere mot andre energikilder fordi det blir for dyrt. I stedet argumenterte de for subsidiekrevende havvind

Slik Nesse også virker å ønske, når han uttrykker håp om at det er plass til havvind også – i tillegg til kjernekraft.

I vår kronikk reagerte vi på at to DNV-ledere uttalte at kjernekraft ikke vil kunne konkurrere mot andre energikilder fordi det blir for dyrt. I stedet argumenterte de for subsidiekrevende havvind, noe vi fant underlig.

Samme dag som Nesse uttrykte sin misforståtte frustrasjon i Finansavisen, kunne vi lese i E24 at Deep Wind Offshore, Odfjell Oceanwind og Å Energi fremmet forslag om å subsidiere havvindnæringen med hele 5 milliarder kroner i året fordi havvind ikke vil være lønnsomt, i hvert fall ikke på mange år.

To av de tre forslagene innebærer å skattlegge oljeselskapene ytterligere. Det kan vise seg dyrt for Norge, ettersom det vil føre til tidligere nedstengning av haleproduksjonsfelt.

Havvindaktørene bør heller vurdere modellen daglig leder i Norsk Kjernekraft tidligere har foreslått , hvor leterefusjonsordningen kopieres inn mot havvindsatsingen. Det kan sikre langt raskere oppbygging av havvind. Den foreslåtte modellen ble da også støttet av professor emeritus Einar Hope , ofte omtalt som «energilovens bestefar».

Norsk Kjernekraft kan dokumentere at vi snakker positivt om både fornybart generelt og havvind spesielt. Kan fornybar- og havvindbransjen gjøre det samme når det gjelder kjernekraft?

Jonny Hesthammer

Daglig leder i Norsk Kjernekraft og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen.

Håvard Kristiansen

Operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft