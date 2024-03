Norseman Wind-konsortiet, med Tyske EnBW som eneeier, har trukket seg fra havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II og kommer ikke til å by i auksjonen.

Det melder EnergyWatch.

De skriver at EnBW opplever risikoprofilen for prosjektet som for stor, og at de ikke klarer å regne seg frem til lønnsomhet i prosjektet.

For å kunne delta i auksjonen, måtte kvalifiserte aktører levere bankgaranti innen mandag 4. mars, samt levere bekreftelse for aksept av auksjonsregler og vilkår for tildeling av statsstøtte. EnBW har ikke levert bankgaranti innen frisen.

Den svenske storbanken SEB tror at havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan kreve så mye som 80 milliarder kroner i investeringer i tillegg til driftskostnader, ifølge E24. Subsidiene fra staten kan maksimalt ende på 23 milliarder kroner over 15 år.

Norseman Wind var en av fem aktører som ble prekvalifisert til å by på Sørlige Nordsjø II. De gjenværende er: