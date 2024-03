Oljeprisene stiger fredag morgen.

Brent-oljen (mai-kontrakten) står i 83,39 dollar pr. fat, opp 0,5 prosent (43 cent) siden midnatt og opp fra 82,37 dollar pr. fat ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 79,51 dollar pr. fat.

Keystone-stans

En kortvarig driftsstans ved den viktige Keystone-rørledningen som transporter canadisk råolje til USA gir støtte ifølge Bloomberg støtte til oljeprisene. Operatør TC Energy bekreftet stansen, og beskrev den som et forebyggende tiltak. Ingen olje ble sluppet ut.

Støtte kommer også – via en svakere dollar – fra torsdagens uttalelser fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell om at Federal Reserve nærmer tilliten banken trenger for å kutte rentene.

– Vi forventer at oljemarkedene forblir stramme på kort sikt, hjulpet av produksjonskutt fra Opec+ og bedre enn ventede forbrukstall denne uken fra USA og Kina, sier investeringsstrateg Han Zhong Liang i Standard Chartered til nyhetsbyrået. Banken ser WTI-oljen i 80 dollar i løpet av de neste tre månedene.

Goldman ser oppside

Sjefen for China National Petroleums økonomi- og teknologiforskningsinstitutt, Lu Ruquan, opplyser til Bloomberg at Kinas oljeetterspørsel nå har gått inn i en fase med lav vekst siden landet er på vei bort fra fossilt drivstoff.

Goldman Sachs ser likevel oppside i oljeprisen de neste månedene.

«Vi venter fortsatt at Brent-oljen vil nærme seg toppen av 70-90 dollar-intervallet denne sommeren, drevet av et moderat tilbudsunderskudd og toppe ut på 87 dollar pr. fat i juli», skrev analysesjef for olje, Daan Struyven, ifølge Reuters i et kundenotat torsdag.