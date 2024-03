Tror offshorerakett kan gå mye mer

Clarksons Securities føyer seg inn i rekken av meglerhus som har tatt opp dekning av DOF-aksjen.

Clarkson anbefaler kjøp, og har et kursmål på 100 kroner. Det betyr at meglerhuset ser en oppside på rundt 45 prosent. Fredag formiddag handles aksjen til 69 kroner.

DOF-aksjen har steget nærmere 150 prosent siden børsnoteringen i juni fjor.

Meglerhuset peker på at aksjen handles til lavere multipler enn konkurrentene, og at det er flere grunner til at de er for lave.

«Blant annet bekymringer knyttet til restruktureringen i 2023 og opplevd risiko knyttet til en kommende refinansiering i 2026», skriver meglerhuset i den ferske analysen.

Etter refinansieringen i fjor, er de store låneforfallene skjøvet til 2026. Med forventet god inntjening og nedbetaling av gjeld, ser Clarksons Securities for seg at rederiet må finansiere rundt 414 millioner dollar.

«Kombinert med en rentedekningsgrad over 5 og en solid ordrereserve, anser vi refinansieringsrisikoen på dette tidspunktet å være begrenset», skriver meglerhuset.

Ifølge Clarksons handles DOF-aksjen nå til en EBITDA-multippel på 4,9 basert på 2024-estimater og 4,4 på 2025-estimater, men legger selv til grunn multipler på henholdsvis 6 og 4,9.

I analysen trekker meglerhuset også frem at bankenes nedsalg i DOF den seneste tiden har hatt liten innvirkning på kursen, som har steget markert i samme periode.

«Til slutt vil vi hevde at markedet ikke fullt ut tar hensyn til at DOF tjener mer pr. fartøy enn sine konkurrenter på grunn av sin subsea prosjektdivisjon».