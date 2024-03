Arctic kutter kursmålet på TGS

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Lukas Daul at til tross for at oljeservicebedrifter generelt ser forbedrede markedsforhold, har TGS-aksjen lidd under flere faktorer:

1) Investorenes usikkerhet angående styrken og varigheten av syklusen

2) Begrenset synlighet og volatilitet i ettersalget, såkalte «late sales», noe som ble smertefullt illustrert i 2023

3) Lavere multipler, som reflekterer utviklingen for seismiske kontrakter.

Analysefakta Aksje: TGS

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 160 (200)

Ifølge analytikeren må ledelsen gjenopprette investorers tillit. Det kan skje ved å generere inntekter som stemmer overens med forventningene fra det de beskriver som et «sunt marked», og sørge for flere lag med synergier i fusjonen med PGS.

Selv på grunn av disse bekymringene, som synes å være reflektert i aksjekursen, opprettholder Daul sin kjøpsanbefaling på aksjen. Han velger derimot å redusere sine EPS-estimater for 2024-25 med omtrent 20 prosent, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 200 til 160 kroner.

9. april går TGS ut med en omsetningsoppdatering for årets første kvartal. Her forventer Daul at TGS vil melde om såkalte «late sales» i størrelsesorden 50 millioner dollar (ned 15 prosent på kvartalsbasis og opp 10 prosent på årsbasis). Arctic-analytikeren estimerer en samlet omsetning på 212 millioner dollar for første kvartal 2024, noe som er en nedgang på åtte prosent på årsbasis.

Fremtidige utbyttenivåer vil bli adressert ved fullføringen av PGS-fusjonen, som forventes å avsluttes i andre kvartal 2024.

Fredag omsettes TGS-aksjen for 107,10 kroner, ned 1,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.