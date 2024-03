Bitcoin-rally sender strømbruken til himmels

Den digitale kryptovalutaen bitcoin har hentet seg kraftig inn etter en lengre periode med lav omsetning og relativt lave priser etter at kursen raste 64 prosent i 2022, som følge av en rekke konkurser og skandaler i kryptobørsene.

I skrivende stund lørdag omsettes én bitcoin for 68.403 dollar, en oppgang på over 50 prosent siden årsskiftet. Oppgangen kan ha flere årsaker, men en av dem er at bitcoin nærmer seg en «halvering». Bitcoin-halveringer er en prosess som reduserer mengden nye bitcoin som skapes og utstedes av nettverket. Dette skjer automatisk omtrent hvert fjerde år, og neste halvering ligger an til å skje i april.

Bruker milliardbeløp på utstyr

Prishoppet gjør at utvinning av bitcoin, som skjer ved å bruke datamaskiner til å løse avanserte algoritmer, blir langt mer lukrativt, da utvinningen koster mye strøm. Dermed har flere kastet seg over muligheten, og ifølge Bloomberg har kryptogruveselskaper brukt enorme summer på utstyr for kryptoutvinning det siste året.

Siden februar 2023 har 13 av de største kryptogruveselskapene lagt inn bestillinger for over 1 milliard dollar for spesialiserte datamaskiner. Maskinene blir kjøpt for å hjelpe utvinnere med å øke effektiviteten for driften deres og sikre gunstige strømpriser.

Det fører til en kraftig økning i strømforbruket. I februar trakk kryptoutvinnere rekordhøye 19,6 gigawatt med strøm for produksjonen, opp fra 12,1 gigawatt samme periode i 2023, ifølge Bloomberg, som viser til et estimat fra Coin Metrics.

Hvis vi antar at strømforbruket var konsekvent gjennom hele måneden, kan vi multiplisere med 696 (24 timer ganger 29 dager) for å få 13,64 terawattimer med energi forbrukt av bitcoin-nettverket i løpet av forrige måned, ifølge Coin Metrics. Til sammenligning anslår Cambridge Centre for Alternative Finance at bitcoinutvinning brukte 121 terawattimer i løpet av 2023, som er i området av strømforbruket til hele Argentina.

Bitcoin nådde en all-time high på over 70.000 dollar den 8. mars i år.