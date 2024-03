Utbyttefest for Saudi Aramco tross resultatfall

Det statlige Saudi-Arabiske oljeselskapet Saudi Aramco la søndag frem sitt resultat for fjoråret. Oljekjempen endte med et resultat på 121,3 milliarder dollar, ned 25 prosent fra 161,1 milliarder i 2022.

Det setter imidlertid ikke en stopper for utbyttebetalingen, som blir 31 milliarder dollar i fjerde kvartal, eller 98 milliarder for helåret 2023. Det er en økning tilsvarende 30 prosent fra året før.

Utbyttet i fjerde kvartal er delt inn i grunnutbytte på 20,3 milliarder dollar, pluss ytelsesbasert utbytte på 10,8 milliarder dollar. Nesten alt utbyttet går til den saudiarabiske stat, som eier 82 prosent av selskapet.

Omsetningen falt med 17 prosent til 440,9 milliarder dollar, ned fra 535,19 milliarder i fjor.

Nest beste reusultat

Tross resultatnedgangen var fjoråret det nest sterkeste resultatet for selskapet noensinne, og Aramco er fremdeles langt over lønnsomheten til sine største globale konkurrenter.

«I 2023 oppnådde vi våtr nest høyeste nettoresultat noensinne. Vår motstandskraft og smidighet bidro til sunne kontantstrømmer og høye lønnsomhetsnivåer, til tross for et bakteppe av økonomiske motvinder. Vi leverte også for våre aksjonærer med en 30 prosent økning i totale utbytter som ble utbetalt i 2023», kommenterer toppsjef Amin H. Nasser i resultatmeldingen.

«Våre kapitalutgifter økte i tråd med retningslinjene, ettersom vi søker å skape og fange opp ytterligere verdi fra våre operasjoner, og posisjonere selskapet for en fremtid der vi tror olje og gass vil være en viktig del av den globale energimiksen i mange tiår fremover, sammen med nye energiløsninger.»

Han trakk også frem investeringene i LNG, vekst i selskapets internasjonale detaljhandelsoperasjoner, kontinuerlig fremgang i store utenlandske raffinerings- og kjemiske prosjekter, og Aramcos nye voksende portefølje innenfor nye energiformer.

Fremdeles på toppen

«Dette var et år som så global etterspørsel etter olje nå rekordnivåer til tross for geopolitisk ustabilitet, økonomiske motvinder og inflasjonspress,» sa Nasser på resultatpresentasjonen søndag.

«Vi forventer at det globale oljemarkedet vil forbli sunt resten av dette året, og vi forventer at det vil være ganske robust med en vekst på rundt 1,5 millioner fat,» la Nasser til. Saudi-Arabia ledet OPEC+ landene forrige uke i en beslutning om å forlenge frivillige kutt i oljeproduksjonen til slutten av juni.