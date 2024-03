Lavere inntekter til statskassen – gassprisen tynget

Gassproduksjonen var 102 millioner standard kubikkmeter pr. dag, tilsvarende en nedgang på 7 prosent. Årsaken til dette skyldes i stor grad revisjonsstans på Troll, samt midlertidig nedstengning av felt tilknyttet prosessanlegget på Nyhamna. Den var imidlertid delvis motvirket av produksjon fra Snøhvit som var nedstengt første halvår i 2022 og Dvalin som startet produksjon i 2023.

Væskeproduksjonen var 354.000 fat pr. dag i 2023 Det er 5.000 fat pr. dag lavere enn året før primært grunnet naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstans på Troll C, men delvis motvirket av økt produksjon fra Johan Sverdrup fase 2.

Den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen var på 83 dollar fatet, mot 104 dollar i 2022. Gassprisen var i snitt på 5,76 kroner pr. standard kubikkmeter, ned fra 11,95 kroner året før.

Viktig for Europa

Petoro trekker i rapporten frem at EU, i sin strategi for å oppnå klimanøytralitet i 2050, viser til at det fortsatt vil være behov for olje- og gassimport for å sikre energiforsyningen. Dette må komme fra stabile land med sikre leveranser, og Norge leverer i dag rundt 30 prosent av gassforbruket i Europa.

– Norsk naturgass er i dag avgjørende for Europas energisikkerhet, og vi mener at den vil fortsette å være det på veien mot et klimanøytralt kontinent i 2050, sier Kragseth.

– Gassen vil bli etterspurt både i direkte anvendelse og etter hvert også som et avkarbonisert produkt i omstillingen til nye lavkarbon verdikjeder. For at Norge fortsatt skal spille en viktig rolle må leteaktiviteten opprettholdes, påpeker Petoro-sjefen.

Selskapet jobber tett med operatører og lisenspartnerne for å utvikle ny lønnsom produksjon med lavest mulig utslipp, og det er ifølge SSB i år planlagt investeringer på 244 milliarder kroner i olje- og gassektoren.

– Aktiviteten på norsk sokkel vil være høy de nærmeste årene og for inneværende år planlegger Petoro investeringer på om lag 30 milliarder kroner. Strategien vår er å både bidra til å skape flere investeringsmuligheter på de modne feltene, samt å finne gode områdeløsninger der flere lisenser i porteføljen inngår. Og alt med lavest mulig utslipp, sier Kragseth.