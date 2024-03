Archer er tildelt en kontrakt av Trident Energy i Brasil for boretjenester, opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten har en varighet på to år og en verdi estimert til 20 millioner dollar – cirka 210 millioner kroner. Den inkluderer også en ettårig opsjon samt mulighet for ytterligere opsjoner.



I det siste har flere meglerhus tatt opp dekning av det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapets aksje. Blant annet anbefaler Carnegie kjøp med et kursmål på 2 kroner. Like før kontraktstildelingen ble kjent, ble Archer-aksjen handlet rundt 1,10 kroner på Oslo Børs.

«Denne nye tildelingen støtter Archers vekst i det brasilianske markedet,» heter det i meldingen fra selskapet, som viser til at Trident Energy, «en viktig aktør i den brasilianske energisektoren», har valgt Archer som sin partner for brønnintervensjoner og plattformboretjenester.

Sistnevnte påbegynnes i løpet av andre kvartal i år, i første omgang på Pampo PP1-plattformen.

– Vi er glade for å bli valgt av Trident Energy som deres partner for deres boreprogram. Vi ser frem til et vellykket samarbeid, kommenterer Archer-sjef Dag Skindlo.