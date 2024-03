Vår Energi vil doble produksjonen neste år – og holde den der til 2030

Vår energi har planer om å doble produksjonen innen utgangen av 2025, og presenterer en håndfast plan for å opprettholde en høyverdiproduksjon på 350-400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag mot 2030.

Planen støttes av 10 utviklingsprosjekter under utførelse, over 20 tidlige fase-prosjekter som modnes, en fordobling av utforskningsaktiviteten med deltakelse i omtrent 60 brønner planlagt de neste fire årene, og en solid base på mer enn 3 milliarder fat oljeekvivalenter av ressurspotensial.

Vår Energi har eierskap i omtrent 200 lisenser, 47 produserende felt og nøkkelinfrastruktur.

– Etter Neptune-transaksjonen befester selskapet sin rolle som den nest største eksportøren av naturgass fra Norge, sier Nick Walker, adm. direktør i Vår Energi.

– Vi har en tydelig strategi for vekst og verdiskaping som et av de raskest voksende oljeselskapene globalt. Vi er på rett spor for å levere rundt 400.000 fat pr. dag innen utgangen av 2025, og har en klar plan for å opprettholde produksjonen organisk på 350-400.000 fat pr. dag mot 2030, sier toppsjefen,

Som et resultat forventer selskapet å låse opp et potensial på fri kontantstrøm på 4,5-8 milliarder dollar fra 2024-2028, som understøtter attraktive og forutsigbare utbytter. Selskapet har utbetalt rundt 2,2 milliarder dollar til aksjonærene siden børsnoteringen i februar 2022.

Her ligger et utgangspunkt på Brent-olje på mellom 70 og 90 dollar fatet.

Utbyttepolitikk på 20-30 prosent av kontantstrømmen fra driften etter skatt fra 2024-2028, med guiding for 2024 på omtrent 30 prosent av kontantstrømmen fra driften.

Selskapet skriver i rapporten at de står sterkere etter med en forbedret NCS-gassposisjon og styrket fremtidig utbyttekapasitet etter oppkjøpet av Neptune Energy Norge.

De har nå identifisert synergipotensial fra oppkjøpet har økt til omtrent 500 millioner dollar etter skatt over tid. Det er 200 millioner dollar høyere enn først antatt.

Fremtidige mål

Selskapet har altså målsatt produksjon på rundt 400.000 fat pr. dag innen utgangen av 2025 fra blant andre Balder X og Johan Castberg og skriver at de har en håndfast plan for å opprettholde 350-400.000 fat pr. dag mot 2030.

Det skal de blant annet gjøre gjennom akselerert leteaktivitet med rundt 60 brønner de neste fire årene og vil levere mer enn 100 brønner i 2024, inkludert utviklings-, infill- og utforskningsbrønner.

Selskapet har også en klar plan for å redusere produksjonskostnadene til omtrent 10 dollar pr. oljefatekvivalent innen utgangen av 2025 (tidligere guiding her var på 8 dollar, men tallet er justert for inflasjon).

Elektrifisering står sterkt i fokus for å redusere utslipp. De grønne målene for årene fremover er: