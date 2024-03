Vil ha EU-penger til flytende havvind

– EU må lage støtteordninger som gjør at vi får opp prosjekter i stor skala, slår hun fast.

I oktober i fjor la EU fram en ny pakke på vindkraft som skal få fart i europeisk vindkraftutbygging.

Lite gehør

Men foreløpig får Haga og hennes like lite gehør for flytende havvind i EU.

– Jeg tror det er fordi de er veldig fokusert på bunnfast. De hører for lite på oss når det gjelder flytende, medgir Haga.

Hennes hovedargumenter er at flytende havvind gir helt nye muligheter: Man kommer lenger ut til havs, og da kan man bruke større turbiner og få mer effekt. Man unngår også i mye større grad konfliktfylte områder med fiskerne og får færre utfordringer knyttet til biomangfold.

– Hva er grunnen til at dere ikke når fram?

– Flytende havvind har jo kommet nokså brått på. Jeg tror det er fullt mulig å få gehør for betydningen av dette, men vi må argumentere hvorfor det det er viktig å komme raskt i gang. Der har vi et stykke igjen å gå, erkjenner Haga.

Mer nett til havs

Framover må det også bygges langt mer nett til havs for kraftutveksling med kontinentet, mener Haga.

Hun viser til at regjeringen har vedtatt et mål om 30 gigawatt havvind innen 2040.

– Det er mer kraft enn vi trenger i Norge. Da regjeringen bestemte seg for dette målet, sa man automatisk at da må man ha et nett som knytter denne havvindproduksjonen til Europa. Det er en konsekvens av vedtaket til regjeringen. Så den diskusjonen er i bunn og grunn tatt.

– Men det er jo ikke helt åpenlyst. Kanskje ikke alle har tenkt gjennom alle sider av dette, sier Haga.

Da havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II ble vedtatt bygget ut, var det en stor debatt om det skulle bygges med eller uten hybridkabler til kontinentet.

Men Senterpartiet fikk satt en stopper for hybridkablene og gjennomslag i regjeringen for at all kraften skal sendes til Norge.

