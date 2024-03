Oljeprisen stiger etter nye tall

Oljeprisene stiger etter at gårsdagens API-tall viste at amerikanske råoljelagre krympet med 5,5 millioner fat i forrige uke. Det er ifølge Bloomberg News det første fallet på syv uker.

Mai-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,76 prosent til 82,54 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 78,17 dollar fatet.

Rapporter

Oljeprisen falt tirsdag etter at Opec slapp sin månedsrapport, som blant annet viste at Irak for andre måned på rad produserte over sin kvote. Det holder tilbake kartellets produksjonskutt.

Ellers har Opecs 2024-prognose har vært uendret siden det første estimatet ble sluppet i juli i fjor, og støtter seg på en sterk etterspørsel etter flyreiser, større veitrafikk og frisk aktivitet innen industri, bygging og jordbruk – spesielt utenfor OECD.

I 2025 ser OPEC nå for seg en global oljeetterspørsel på 106,30 millioner fat pr. dag, også det bittelitt opp fra forrige rapport.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, la også frem en rapport tirsdag. I sin «Short-Term Energy Outlook» skriver de at den amerikanske oljeproduksjonen vil øke raskere enn tidligere ventet, og estimatet for 2025 løftes 1,2 prosent.