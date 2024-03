Ørsted selger vindparker i USA for 3,2 mrd.

Den danske vindgiganten Ørsted har signert en avtale med det amerikanske investeringsselskapet Stonepeak, ifølge en pressemelding onsdag.

Selskapet selger en andel i en portefølje bestående av fire amerikanske landbaserte vindparker med en samlet kapasitet på 957 megawatt (MW). Ørsted vil fortsette å drifte porteføljen.

Verdien av transaksjonen er på omtrent 300 millioner dollar, tilsvarende 3,15 milliarder norske kroner.

Transaksjonen er i tråd med selskapets historiske tilnærming, hvor eierandeler i eksisterende anlegg selges for å omfordele kapital til fremtidige prosjekter, opplyses det.

– Denne avtalen understreker verdien av våre amerikanske landbaserte fornybare energiprosjekter for våre investorer. Samtidig viser den vår helhetlige og fleksible tilnærming til partnerskap og reduksjon av eierandeler. Mens vi vil fortsette å drifte hver eiendel gjennom hele levetiden, vil vi bruke kapitalen til å finansiere prosjekter som skaper mest verdi for våre interessenter, kommenterer David Hardy, sjef for Ørsted i USA.

Porteføljen består av fire vindparker fordelt på tre stater: Ford Ridge Wind-prosjektet i Illinois, Helena Wind og Western Trail Wind-prosjektene i Texas, og Sunflower Wind-prosjektet i Kansas.

Transaksjonen skjer i kjølvannet av selskapets kunngjøring i forbindelse med årsrapporten om planlagte tiltak, inkludert oppsigelse av opptil 800 ansatte, midlertidig utsettelse av utbytter, revisjon av vekstmål og beslutningen om å trekke seg ut av flere markeder.