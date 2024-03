Shell skal kvitte seg med minst 20 prosent av de ansatte som håndterer fusjoner og oppkjøp (M&A), melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Medarbeiderne i avdelingen som teller mange hundre ansatte har ifølge kildene fått beskjed om at en betydelig nedbemanning er på vei, og at ytterligere detaljer vil bli kommunisert i april.

Føyer seg inn i rekken

M&A er den foreløpig siste i rekken av Shells virksomhetsområder som berøres av jobbkutt, og følger i kjølvannet av oppsigelsesrunder innen lavkarbonløsninger, kjemikalier og IT.

– Shells mål er å skape mer verdi med mindre utslipp ved å fokusere på resultater, disiplin og forenkling på tvers av virksomheten. For å oppnå denne reduksjonen, må vi spisse porteføljen, bli mer effektive og slanke totalorganisasjon, sier en talsperson for selskapet ifølge nyhetsbyrået.

Lovet «nådeløse» kutt

Konsernsjef Wael Sawan, som inntok sjefsstolen i januar i fjor, har tidligere lovet å være «nådeløs» i jakten på bedre resultater og høyere avkastning for aksjonærene. Selskapet har lovet å kutte kostnader med 2-3 milliarder dollar i sin operasjonelle virksomhet, og finansdirektør Sinead Gorman opplyste i februar at mer enn én milliard dollar i strukturelle besparelser allerede hadde blitt levert.

Ifølge fjorårets årsrapport hadde Shell 93.000 ansatte på verdensbasis i 2022, opp fra 83.000 året før.

Olje- og gasskjempen la 1. februar frem et justert resultat på 28,3 milliarder dollar for 2023, 29 prosent ned fra året før – som riktignok var selskapets sterkeste noensinne.

Bremser klimaplaner?

Årsrapporten for 2023 vil bli lagt frem torsdag denne uken, og da vil Shell også komme med en oppdatering av sin strategi for overgangen til fornybar energi.

Tidligere konsernsjef Ben van Beurden lanserte i 2020 en plan om at selskapet skulle være karbonnøytralt innen 2050, men kilder opplyste til Bloomberg tirsdag at Shell vurderer å senke ambisjonene – og at disse nye ambisjonene kan bli offentliggjort allerede torsdag.

De angivelig lavere klimaambisjonene inngår i dagens konsernsjef Sawans planer om å jekke opp de fossile investeringene for å få fart på avkastningen for aksjonærene.

Med en justering av sine klimaplaner på mellomlang og lang sikt vil Shell i så fall gå fotsporene av BP, som i fjor uttalte at selskapet ville øke olje- og gassproduksjonen og slippe ut mer CO2 enn tidligere planlagt.

Investorene reagerte på planene med å sende aksjen opp over 8 prosent samme dag.