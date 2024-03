Archer sikrer kontrakt på 8 milliarder kroner

Onsdag kveld skriver oljeserviceselskapet Archer en børsmelding der det har blitt tildelt en kontraktsforlengelse på fire år for plattformboringstjenester for Equinor.

Den estimerte kontraktsverdien er på 8 milliarder norske kroner.



«Dette er en stor og viktig kontraktsseier for Archer. Den gir oss utmerket aktivitetsnivå og forutsigbarhet de neste fire årene», sier adm. direktør Dag Skindlo i Archer.

Under kontrakten vil Archer levere plattformboringstjenester til ni av Equinors 19 installasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Archer vil betjene Gullfaks A, B og C, Sleipner A, Snorre A og B, samt Statfjord A, B og C.

Øker med 40 prosent

Ved utgangen av 2023 sto Archers ordrebeholdning på 1,7 millioner dollar, tilsvarende omtrent 18 milliarder norske kroner. Kontraktsforlengelsen med Equinor øker Archers ordrebeholdning med omtrent 40 prosent.

Archer estimerer en EBITDA-vekst på 15-20 prosent i 2024, samt ytterligere reduksjon av gjeldsgraden til mellom 2,4 og 2,7 innenfor samme tidsperiode.

I det siste har flere meglerhus tatt opp dekning av det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapets aksje. Blant annet anbefaler Carnegie kjøp med et kursmål på 2 kroner.

Delt ut flere kontrakter

Equinor skriver videre i en pressemelding at opsjonene for boretjenester på faste installasjoner på norsk sokkel sysselsetter 2000 personer årlig, og har en verdi beregnet til 18,4 milliarder kroner.

– Vi verdsetter det gode samarbeidet vi har hatt med disse leverandørene over mange år, og har derfor lagt til en fjerde opsjon på to år i tillegg til de som var avtalt i de opprinnelige kontraktene. Det er et tydelig signal om at vi har langsiktige planer for samarbeidet med alle de tre leverandørene, sier anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy i Equinor.

De to andre leverandørene som har blitt tildelt kontrakter er KCA Deutag Drilling Norge og Odfjell Operations.