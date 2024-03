HitecVision-selskapet SpringPoint Holding varslet etter børsens stengetid torsdag at flere meglerhus var hyret for å utforske et mulig salg av aksjer i Vår Energi.

Opprinnelig ønsket oppkjøpsfondet å selge 164 millioner aksjer, eller rundt 6,6 prosent av aksjene sine. Investorenes appettitt etter aksjer har imidlertid vært såpass stor at antallet aksjer til salgs øker til 220 millioner eller 8,8 prosent av selskapet.

Bøkene ble lukket på 31 kroner aksjen, hvilket betyr et salg av aksjer for 6,8 milliarder kroner.

Vår Energi endte opp 2,9 prosent til 33,33 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs. Det at salget ble gjort til en rabattt på rundt 7 prosent.

Etter salget vil HitecVision eie omtrent 108 millioner aksjer i Vår Energi etter transaksjonen, tilsvarende omtrent 4,3 prosent av de utestående aksjene. Fri flyt vil følgelig øke fra omtrent 24 prosent til 33 prosent. Videre opplyses det om en 90-dagers lockup-avtale for de gjenværende aksjene.

HitecVision solgte seg ned i Vår Energi både i juni 2022 og i september i fjor, etter at det tok selskapet på børs i februar 2022.

Største eier bekrefter syn

Største aksjonær i Vår Energi, det italienske oljeselskapet Eni, er blitt orientert om HitecVision-salget.

«Eni bekrefter på nytt sine langsiktige intensjoner vedrørende eierskapet i Vår Energi. Vi fortsetter å anse Vår Energi som en verdifull eiendel, ytterligere forsterket av det nylige oppkjøpet av Neptune Norway, et av de raskest voksende E&P-selskapene globalt. Av denne grunn opprettholder vi vårt syn som en aktiv og konstruktiv aksjonær i Vår Energi,» sier finansdirektør Francesco Gattei i Eni i en kommentar.

Eni har 63 prosent av aksjene i Vår Energi. SpringPoint Holding II står oppført med 13,15 prosent før det varslede blokksalget. Folketrygdfondet er tredje størst med 1,8 prosent.

DNB Markets, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, Arctic Securities, Barclays, Carnegie, Pareto Securities, ING, Nordea og SEB er alle engasjert i forbindelse med salget.