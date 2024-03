Kaster kortene i Solstad Offshore til heftig rabatt

Det amerikanske hedgefondet Pointillist Partners, som lenge har vært kritisk til Aker, selger seg helt ut av offshorerederiet Solstad Offshore og innkasserer 121,1 millioner kroner.

Før transaksjonen var fondet fjerde største aksjonær i selskapet med en eierandel på 5,3 prosent.

I går etter børsslutt ble det gjort et blokksalg i rederiet på 4,12 millioner aksjer med en salgspris på 29,4 kroner pr. aksje, en 15 prosent rabatt i forhold til sluttkursen. Selger var da ukjent, men ifølge en børsmelding torsdag kommer det frem at det er Pointillist.

Kritisk til Aker og Røkke

Pointillist har hele veien hatt ryggen til Christen Sveaas i kampen om restruktureringen i rederiet. Begge mente det innebar en grov forskjellsbehandling av aksjonærene, til fordel for Kjell Inge Røkke og Aker-selskapene og på bekostning av øvrige aksjonærer.

«Denne avtalen er det verste vi har sett. Aker har tatt fullstendig kontroll over eiendeler verdt hundrevis av millioner dollar rett foran nesen på eksisterende aksjonærer. Dette er en type avtale man kunne sett i et korrupt utviklingsland, ikke i Norge hvor det er lov og orden og tillit blant folk. Vi finner det fremdeles vanskelig å tro at dette er tillatt. Hvis det er det, er det grunner til å advare investorer om å investere i selskaper notert på Oslo Børs,» sa forvalter Daniel Herr i Pointillist.

Avsluttet med en telefon fra Røkke

Pointillist støttet Kistefos' forespørsel om en ekstraordinær generalforsamling i rederiet for å vurdere søksmål mot styret i Solstad Offshore, samt styreledere og daglige ledere i Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Capital og AMSC. Dette ble det dog ingenting av og restruktureringen med Aker skjedde som planlagt. Samtalene avsluttet etter en telefon fra Kjell Inge Røkke til Sveaas-leiren i januar.

Aker og Røkke har hele veien avfeid kritikken. Både Solstad og Aker mener de har gjort det som er best for selskapet.

Aker tok mesteparten av emisjonen og blir dominerende eier i det nyopprettede Solstad Martimie, som vil eie de fleste av Solstads skip, mens dagens børsnoterte Solstad-rederi - altså aksjonærene - får en eierandel på kun 27,3 prosent. I tillegg får dagens Solstad-aksjonærer en rett til å tegne seg for ytterligere 13,6 prosent.