Onsdag kveld ble det kjent at Equinor utøver opsjoner for boretjenester på faste installasjoner på norsk sokkel for 18,4 milliarder kroner. Åtte av disse milliardene tilfaller Archer, og i en børsmelding torsdag morgen skriver Odfjell Technology at selskapet med denne tildelingen øker sin ordrereserve med rundt 2 milliarder kroner.

Dette utgjør nesten hele selskapets børsverdi på 2,3 milliarder kroner før torsdagens børsåpning.

Aksjen stiger over 6 prosent i tidlig handel torsdag.

Øker med én

De to milliardene fordeler seg på tre tildelinger: Grane og Visund er nye i porteføljen, mens selskapet har fått fornyet tillit på Johan Sverdrup.

Derimot mistet Odfjell Technology Heidrun-kontrakten, som gikk til KCA Deutag Drilling.

– Denne tildelingen øker vår kontraktsportefølje med én plattform, sier konserndirektør for operasjoner, Kurt Meinert Fjell, i en kommentar.

Runde to av tre

Kontraktsforlengelsene gjelder fra 1. oktober 2024, med en fast periode på fire år og opsjoner for 1 x 2 år.

I denne opsjonsrunden er det ifølge Equinor gjennomført en begrenset konkurranse der boreleverandørene «har blitt vurdert basert på en kombinasjon av tekniske og kommersielle kriterier.»

Opsjonene gjelder deler av en kontrakt tildelt i 2018 med tre opsjonsperioder på to år. Den første opsjonen på to år ble utøvd i 2022.