Blar opp 31 milliarder for grønn energi

Det amerikanske investeringsselskapet KKR & Co. har inngått en avtale om å kjøpe Encavis AG, en tysk produsent av fornybar energi. Avtalen verdsetter det selskapet til omtrent tre milliarder dollar, eller nærmere 31,5 milliarder kroner.

Ifølge Bloomberg er budet fra KKR & Co på 17,50 britiske pund pr. aksje kontant, noe som representerer en premie på 54 prosent i forhold til sluttkursen 5. mars. Det var på dette tidspunktet Bloomberg News meldte at investeringsselskapet var i samtaler om et potensielt oppkjøp. Viessmann vil være en medinvestor i avtalen, ifølge en uttalelse torsdag.

Encavis står overfor en «perfekt storm» ettersom fallende elektrisitetspriser slår rett inn på den tyske energiprodusentens driftsresultat, skrev meglerhuset Berenberg nylig i et notat.

Encavis-aksjen har nesten halvparten seg siden rekordnoteringen i januar 2021. Nedgangen har vært drevet av en sektorbasert pessimisme for fornybar energi, drevet av høyere renter som har gjort det dyrere å finansiere de enorme investeringene som ren energi krever. Høyere inflasjon har også bidratt til økte kostnader.

Det tyske energiselskapet eier over 80 vindparker og mer enn 200 solparker i Europa, og leverer fornybar energi til over 2,2 millioner husholdninger. Ifølge Bloomberg var 2023 året hvor ren energi sto for mer enn halvparten av Tysklands kraftproduksjon.