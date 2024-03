Det meste av etterspørselsveksten vil ifølge rapporten skje utenfor OECD, selv om Kinas dominans gradvis avtar.

«Sistnevntes oljeetterspørselsvekst bremser fra 1,7 millioner fat pr. dag i 2023 til 620.000 fat pr. dag i 2024, eller fra rundt tre fjerdedeler til halvparten av verdens totale etterspørselsvekst», fortsetter IEA og forklarer utviklingen med Kinas utfordrende økonomiske situasjon og tregere vekst i petrokjemisk sektor.

Kvartett på rekordnivå

Som i 2023 vil veksten i oljeproduksjonen utenfor OPEC+ ifølge IEA overstige veksten i oljeetterspørselen «med god margin.»

PÅ VEI OPP: Oljeproduksjonen i Guyana. Her fra munningen av Demerara-elven i Georgetown. Foto: NTB

«Anført av USA ventes produksjonen utenfor OPEC+ å øke 1,6 millioner fat pr. dag i 2024, sammenlignet med 2,4 millioner fat pr. dag i fjor da verdens oljeproduksjon steg med 2 millioner fat til 102 millioner fat pr. dag. Betydelig produksjonsvekst vil også komme fra Guyana, Brasil og Canada, som alle er forventet å pumpe ut på rekordhøye nivåer i år», skriver byrået.

Ifølge IEA ventes kvartetten samlet sett å tilføre 1,3 millioner fat pr. dag i ny oljeproduksjon i 2024. Fra før er oljeproduksjonen i USA på rekordnivåer. I fjor satte USA klar verdensrekord med en 2023-produksjon på i snitt 12,9 millioner fat pr. dag. All-time high ble nådd i desember med over 13,3 millioner fat pr. dag.

Spår OPEC-kutt året ut

Innenfor OPEC ventes Iran, der produksjonsveksten i fjor var verdens nest høyeste etter USA, å jekke opp sin produksjon med ytterligere 280.000 fat pr. dag i år.

«Vi forutsetter nå at de frivillige kuttene i OPEC+ vil være på plass gjennom 2024 – og tar dette bort bare når kuttene bekreftes opphevet av alliansen selv. På dette grunnlaget skifter vår balanse for oljemarkedet i 2024 fra et overskudd til et lite underskudd», heter det videre.

OPEC og samarbeidslandene møtes til neste ministermøte i Wien 1. juni.