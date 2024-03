Deler ut milliardgave til batterivirksomheten

– Jeg foreslår at vi kan være enige om at privat kapital er bedre til å plukke vinnere og til å rangere prosjekter enn politikere og økonomiprofessorer, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i et leserinnlegg i DN i fjor høst. Dette var også budskapet til næringsministeren i «den store batteridebatten» med Trygve Hegnar noen dager tidligere.

Nå gir han milliardstøtte til fire batteriprosjekter – den største tildelingen noensinne.

Styret i Innovasjon Norge besluttet i går å tildele Vianode, Morrow Batteries, Cenate og Beyonder til sammen 995 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekter. Dette kommer fra Grønt industriløft hvor regjeringen ga én milliard kroner til innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter. Regjeringen har totalt valgt ni satsningsområder, deriblant havvind, hydrogen og batterier.

«Etablert markedssvikt»

Aller mest får Vianode i Telemark med et tilskudd på 350 millioner kroner. Morrow Batteries i Arendal får 345 millioner, Cenate i Østfold får 225 millioner kroner, mens Beyonder i Rogaland får 75 millioner kroner.

Prosjektene beskrives på denne måten av Innovasjon Norge: «må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning.»

– Hvorfor trenger de da støtte?

– Denne tildelingen dreier seg om tilskudd til forskning og utvikling. Det er et trangt nåløye for å komme inn i EU-programmet IPCEI med strenge krav til svært høy grad av innovasjon og partnere i Europa. Vårt bidrag er et supplement til den private kapitalen, sier adm. direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn.

DELER UT: Håkon Haugli, adm. direktør i Innovasjon Norge, mener prosjektene har stor verdi. Foto: Astrid Waller

– Vi vet at næringslivet underinvesterer i innovasjon på grunn av høy risiko, og dette er en etablert markedssvikt som Innovasjon Norges tilskudd bidrar til å korrigere. Disse prosjektene har stor strategisk verdi fordi de bidrar til grønn omstilling, til norsk og europeisk selvforsyning og til økt europeisk konkurransekraft.

Dekket kjempetap på ansattes aksjegambling

I januar skrev Finansavisen om hvordan toppledere og ansatte gamblet titalls millioner på Morrow-aksjer med lånte penger. Etter en aksjekollaps på 95 prosent tok Morrow tapet. Så kjøpte de ansatte aksjer på nytt. Haugli understreker at støtten ikke skal gå til drift av virksomheten.

– Midlene fra Innovasjon Norge går til et konkret innovasjonsprosjekt Morrow Batteries skal gjennomføre i tett samarbeid med andre europeiske aktører, og ikke til drift av virksomheten. Tilskuddsmottaker må dokumentere prosjektkostnadene løpende.

– Tilskuddet fordeles over fem år. Inntil 30 prosent av totalen kan utbetales forskuddsvis i 2025. Etter dette må påløpte prosjektkostnader dokumenteres. Av samlet tilskudd holdes minimum 20 prosent tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med revisorbekreftet regnskap foreligger.