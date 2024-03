Saken oppdateres.

Regjeringen og industrien er enige om forslag til en revidert CO2-kompensasjonsordning, ifølge en pressemelding fredag.

– Jeg er svært glad for at vi i dag er blitt enige om en ordning som gjør at vi får kontroll på kostnadene og gjør den forutsigbar for både staten og industrien, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ordningen skal kompensere for at EUs klimakvotesystem slår ut i økte kraftpriser i Norge. Formålet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje, som vil si at kraftkrevende industri i Norge flytter produksjonen til land utenfor Europa som ikke har like streng klimapolitikk.

Industrien vil samlet få utbetalt 500 millioner kroner ekstra gjennom Revidert nasjonalbudsjett, skriver regjeringen. Det innføres også et tak på hvor mye penger som kan utbetales til selskapene. Dette settes til 7 milliarder kroner årlig.

Fjerner kvoteprisgulvet

En viktig endring i kompensasjonsordningen er at 40 prosent av kompensasjonen bedriftene får skal brukes til klimatiltak og/eller energieffektivisering i bedriftene.



– Med denne enigheten rydder vi bort usikkerheten som er skapt og vi sikrer industriens viktigste rammevilkår i mange år fremover, sier Frode Alfheim i IE&FLT (tidligere Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk.)

Dagens ordning har et kvoteprisgulv der industrien kun får støtte dersom kvoteprisen blir høyere enn dette gulvet. Det er enighet om å fjerne dette kvoteprisgulvet. Kvoteprisen har falt de siste årene. Fra en topp på nesten 100 euro pr. tonn CO2 i februar 2023, til nå 58 euro.

Tidligere har regjeringen økt kvoteprisgulvet.

Selskaper som aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har tjent mye på ordningen. I 2022 fikk selskapet 2,1 milliarder kroner i støtte. Støtten var anslått å øke til rundt 4 milliarder kroner i 2023. 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett. Da ble kompensasjonen svekket og regjeringen ville øke CO2-kvoteprisgulvet fra 200 kroner pr. tonn som ble innført i 2022 til 375 kroner pr. tonn for 2023, noe som reduserte støtten til Hydro med rundt én milliard kroner.