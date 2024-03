Ukrainske angrep treffer oljeraffinerier langt inne på russisk territorium

Ukrainas krigstaktikk har nådd langt inn i russisk territorium, og har potensielt forsterket spenningen under Russlands pågående presidentvalg. Lørdag ble den andre dagen av valget preget av vold og kaos da et ukrainsk missilangrep drepte to personer i vestlige Russland. Samtidig satte et separat droneangrep et nytt oljeraffineri i brann, det siste i en rekke angrep mot landets energisektor, ifølge Reuters.



Det var nå Syzran-raffineriet som var målet. Raffineriet tilhører Rosneft, landets største oljeprodusent som er delvis eid av den russiske staten. Anlegget har en kapasitet på om lag 170.000 fat pr. dag.

Brannen skal ha vart i flere timer lørdag før brannmannskapet klarte å få kontroll over situasjonen.

Et angrep mot et annet raffineri, Novokuibyshevsky, ble avverget. Begge anleggene eies av Rosneft og ligger i Samara-regionen sørøst for Moskva, over 1.300 kilometer fra Kiev.

Mens Putin forventes å sikre seg seks nye år i Kreml, har krigshandlingene satt en alvorlig skygge over valgprosessen. Protester har brutt ut i små lommer over hele landet, og folkets bekymringer om sikkerheten og stabiliteten i regionen vokser.