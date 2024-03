Oljeprisen løftes etter nye angrep i Russland

Mai-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,47 prosent til 85,74 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,49 prosent til 81,44 dollar fatet.

Oljeprisen løftes av helgens ukrainske angrep mot russiske raffinerier, samt kinesiske nøkkeltall, som kom inn over forventning.

Ukraina fortsetter å gå etter mål dypt inne i russisk territorium. I helgen førte blant annet et nytt droneangrep til brann ved et oljeraffineri, mens et annet angrep ble avverget.

Det var lørdag det Rosneft-eide Syzran-raffineriet som var målet, og brannen skal ha vart i flere timer før brannmannskapet klarte å få kontroll over situasjonen.

– Angrepene på russiske raffinerier la til en risikopremie på 2-3 dollar pr. fat for oljeprisen i forrige uke, noe som fortsetter denne uken etter flere angrep i helgen, sier Vanadana Hari i Vandana Insights, ifølge Bloomberg News.

De kommende dagene vil traderne følge med på CERAWeek-konferansen i Houston, som starter mandag. Der er det ifølge Bloomberg ventet at toppsjefene i blant andre Exxon Mobil, Saudi Aramco, Shell og TotalEnergies skal snakke. I tillegg ventes det i spenning på nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.