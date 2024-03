Oljekjempe med nytt gigantfunn

Det statlige kinesiske oljeselskapet CNOOC har kunngjort et nytt, stort oljefunn i kinesisk farvann.

Funnet estimeres å utgjøre mer enn 100 millioner tonn oljeekvivalenter i påviste reserver.

Det ble gjort ved oljefeltet Qinhuangdao 27-3, som ligger nord i Bohaihavet, en av de innerste av buktene i Gulehavet.

100 millioner tonn tilsvarer cirka 750 millioner fat.

– Opp gjennom årene har vi fortsatt å gjøre nye funn i Bohaihavet, som utvider ressursbasen for offshore oljeproduksjonsvekst ytterligere. CNOOC vil fokusere på å øke reserver og produksjon for å styrke vår energiforsyningskapasitet og dermed bidra til en bærekraftig utvikling av økonomien og samfunnet, sier konsernsjef Zhou Xinhuai i en pressemelding.

Rekordambisjon

Tidligere i mars meldte den kinesiske olje- og gassgiganten om et funn av nye reserver i Sør-Kina-havet. Også her er påviste reserver estimert til over 100 millioner tonn oljeekvivalenter.

Ifølge Reuters har CNOOC oppjustert årets produksjonsmål med rundt 8 prosent, til rekordhøye 700–720 millioner fat oljeekvivalenter. I fjor produserte det kinesiske selskapet rundt 675 millioner fat oljeekvivalenter.

I helgen rapporterte nyhetsbyrået at CNOOC sender ledende ansatte til Angola for samtaler om oljeleting. Det afrikanske landet forlot Opec i fjor og skal ha ønsker om å styrke energisamarbeidet med Kina.