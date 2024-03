«Utvalgets tiltak for å løse utfordringene med olje- og gassektoren er gode», skriver Bent Høie i sitt høringssvar , som er gjengitt av Aftenposten.

Regjeringens klimautvalg skrev i høst i sin rapport: «Regjeringen bør snarest legge frem en plan for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet». Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) uttalte umiddelbart at dette var unødvendig.

Høie, som var med da regjeringen vedtok en svært raus skattepakke for oljeindustrien under koronapandemien, uttaler seg nå i sin nye rolle som statsforvalter i Rogaland.

Han skriver blant annet at det må legges inn egne tiltak for Rogaland for å skape arbeidsplasser innen andre næringer, og at han frykter en negativ spiral. Han mener det er et kunstig høyt aktivitetsnivå i øyeblikket.

– Omstillingen som var godt i gang ved forrige oljeprisfall, har bremset opp og til dels snudd fordi olje- og gassnæringen tar tilbake veldig mange folk som skal brukes til andre næringer, sier Høie.

Også Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal, Agder og Telemark støtter utvalgets overordnede konklusjoner, i likhet med Statistisk sentralbyrå (SSB).

(©NTB)