Solgigant kutter: En tredjedel kan miste jobben

Den kinesiske solenergigiganten Longi Green Energy Technology kutter nesten en tredjedel av bemanningen for å spare kostnader, melder Bloomberg og viser til personer med kjennskap til saken.

Bakteppet for nedbemanningen er overkapasitet og hard konkurranse i bransjen.

Angivelig planlegger Longi å fjerne opp mot 30 prosent av arbeidsstyrken, som i fjor talte rundt 80.000 personer på det meste, etter å ha ligget på cirka 60.000 ved utgangen av 2022.

De nye kuttene kommer etter at Longi sent i fjor igangsatte kutt av flere tusen jobber, da hovedsakelig traineer og fabrikkansatte. Det er imidlertid uvisst hvor mange ansatte som er blitt sagt opp før det nye bemanningskuttet, ifølge nyhetsbyrået.

Slutt på gratis kaffe og te

I tredje kvartal i fjor krympet Longis bunnlinje med hele 44 prosent til 2,52 milliarder yuan – tilsvarende rundt 3,7 milliarder kroner – og konsernsjef Li Zhenguo skal ha uttalt at selskapet «gjorde en tabbe» ved å ikke være aggressivt nok i priskonkurransen.

Kinas solenergiindustri dominerer den globale produksjonen, men de seneste månedene har bransjen vært preget av nedbemanning og investeringskutt, og produsenter har vært nødt til å selge til produksjonskost eller lavere ettersom solpanelprisene falt til nye bunner i fjor, ifølge Bloomberg.

Nyhetsbyråets kilder avslører også at Longi skal ha sluttet med gratis ettermiddagste, redusert forretningsreisebudsjetter og begynt å ta utskrifter i svart-fritt fremfor i farger – alt for å redusere kostnader. Angivelig har Longis Shanghai-kontor også sluttet med å servere gratis kaffe. På toppen av dette skal selskapet ha stanset en intern funksjon for arbeiderne til å se hvor mange ansatte de er totalt.