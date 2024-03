Inngår gassavtale med Emiratene frem til 2043

De forente arabiske emiratene har inngått en avtale om å eksportere flytende naturgass (LNG) til Tyskland frem til 2043, ifølge Bloomberg.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) har nå signert en foreløpig avtale om å levere 1 million tonn LNG årlig til det tyske statseide energiselskapet SEFE (Securing Energy for Europe). Gassen vil komme fra et lavkarbon LNG-prosjekt som for tiden er under utvikling i Al Ruwais Industrial City.

Etter at Russland kuttet gassleveransen har Europa tørstet etter alternativer. Kontinentet har sett seg nødt til å importere store volumer med flytende naturgass (LNG) fra USA, som er blitt verdens største LNG-eksportør, men også fra Midtøsten.

Avtalen, som har oppstart i 2028, strekker seg over 15 år.

– Gass utgjør nesten en fjerdedel av Tysklands primære energiforbruk, og vi ser frem til å støtte deres innsats for å diversifisere energikildene sine og styrke energisikkerheten, kommenterer Fatema Al Nuaimi i ADNOC.