Kinas import av russisk olje er på vei mot ny rekord i mars, viser tall fra Kpler ifølge Bloomberg.

Importen ser ut til å bli rundt 1,7 millioner fat pr. dag, og det er store volumer fra Sokol-feltet på Sakhalin som drar lasset. Volumene herfra ventes å komme inn på «all-time high» 379.000 fat pr. dag, en tredobling fra måneden før.

Den økte kinesiske appetitten på Sokol-olje er kjærkommen for Russland etter at India har trappet ned sin sin import grunnet bekymringer for amerikanske sanksjoner.

Importen via ESPO-rørledningen (Eastern Siberia Pacific Ocean) som går til Kozmino øst for Vladivostok ser ut til å lande på omtrent 882.000 fat pr. dag, den høyeste siden januar i fjor.

Kina-banker nøler

Tradere påpeker overfor nyhetsbyrået at det er uklart om all Sokol-oljen vil ende opp hos faktiske kjøpere eller gå til tollfrie lagre overvåket av kinesiske myndigheter, og viser til at amerikanske sanksjoner skal ha gjort kinesiske banker nølende til å involvere seg i handel av russisk olje.

Bloomberg gjør oppmerksom på at Kpler inkluderer oljefrakt til Myanmar som import til Kina, og faktiske ankomster kan avvike ved utgangen av måneden grunnet endringer i destinasjonen.

Kinas økte import sørger for at opphopningen av Sokol-olje utenfor Singapore og Sør-Korea sakte er i ferd med å reduseres, slik nyhetsbyrået meldte i forrige uke. På det meste var så mye som 18 millioner fat Sokol-olje strandet etter at indiske raffinerier altså ble mer skeptiske til denne oljekvaliteten.

Putin-gratulasjon

Båndene mellom Kina og Russland ser ut til å styrke seg ytterligere i kjølvannet av Vladimir Putins valgseier. Mandag overbrakte president Xi Jinping sine gratulasjoner, og hevdet at gjenvalget tydelig reflekterer støtten Putin har i det russiske folk.

– Det russiske folket har de siste årene blitt samlet som ett for å kunne overvinne utfordringene. Under ditt lederskap er jeg sikker på at Russland vil bli i stand til å oppnå ytterligere bragder innen nasjonal utvikling, sa Xi til kinesiske statlige medier ifølge Reuters.

Talsperson Lin Jian i det kinesiske utenriksdepartementet hintet mandag om at båndet mellom landene blir enda tettere fremover.

– Kina og Russland er hverandres fremste naboer og omfattende strategiske samarbeidspartnere i den nye æraen, uttalte han.