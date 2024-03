– I den virkelige verden mislykkes den nåværende omstillingsstrategien på de fleste fronter ettersom den kolliderer med fem harde virkeligheter, uttalte adm. direktør i Saudi Aramco, Amin Nasser i et intervju på S&P Global sin energikonferanse i Houston, Texas, skriver CNBC.

– En ny strategi er påtrengende nødvendig, og mitt forslag er dette: Vi bør forlate fantasien om å fase ut olje og gass og i stedet investere tilstrekkelig i olje og gass i tråd med realistiske etterspørselsforutsetninger, sa Nasser, som leder verdens største selskap, kun slått av Nvidia, Microsoft og Apple. Det til applaus fra publikum.

– Utviklingsland vil drive opp etterspørselen

Oljetoppsjefen pekte deretter på at alternative energikilder ikke har vært i stand til å erstatte hydrokarboner i stor skala, til tross for at verden har investert mer enn 9,5 billioner dollar de siste to tiårene.

– Vind og solenergi forsyner for tiden mindre enn 4 prosent av verdens energi, mens elektriske kjøretøy kun utgjør mindre enn 3 prosent av bilparken, sa han.

Den globale etterspørselen etter olje har økt til 100 millioner fat oljeekvivalenter per dag i samme periode og vil nå et all-time high i år, påpekte deretter oljetoppen, og understreket samtidig at gass har vokst med 70 prosent siden århundreskiftet.

– Utviklingsland, som representerer mer enn 85 prosent av verdens befolkning, vil også drive etterspørselen etter olje og gass når velstanden stiger i disse landene. Disse landene mottar mindre enn 5 prosent av investeringene rettet mot fornybar energi, sa Nasser.

– Vi bør innfase nye teknologier når de er klare

Videre sa oljetoppen at verden burde fokusere mer på å redusere utslippene fra olje og gass, i tillegg til fornybar energi.

– Effektivitetsforbedringer alene de siste 15 årene har redusert den globale energietterspørselen med nesten 90 millioner fat per dag i oljeekvivalenter. Vind og sol, derimot, har bare erstattet 15 millioner fat i samme periode, sa han.

– Vi bør innfase nye energikilder og teknologier når de faktisk er klare, økonomisk konkurransedyktige og har den nødvendige infrastrukturen på plass, la Saudi Aramco-sjefen til.