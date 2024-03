Mai-kontrakten for Brent-oljen blir tirsdag morgen omsatt for 86,71 dollar fatet, ned 0,2 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 86,00 dollar ved børsslutt i Oslo mandag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,3 prosent til 81,94 dollar fatet.

Økt geopolitisk spenning har sendt prisen for nordsjøoljen opp over 12 prosent hittil i 2024. Særlig nå får ukrainske angrep mot russiske raffinerier mye oppmerksomhet. Flere ganger har Ukraina klart å treffe mål langt inne på russisk territorium.

Ser etter Fed-signaler

«Markedet kan være i konsolideringsmodus og venter på signaler om rentekutt fra denne ukens FOMC-møte», sier Suvro Sarkar, leder for energisektoren i DBS Bank, ifølge Reuters.

Den amerikanske sentralbanken holder onsdag kveld rentemøte. Særlig vil investorer og økonomer følge med på alle uttalelser som omhandler rentekutt og rentebane.

«Oljeprisene har allerede steget ganske mye de siste to ukene, med tanke på høyere geopolitisk risikopremie etter angrepene på russiske raffinerier. Det kan være noe gevinstsikring på disse nivåene ettersom vi tviler på at prisbevegelser over 85 dollar pr. fat vil være bærekraftig på kort sikt for Brent», sier Sarkar videre.

Forsøk på våpenhvile

I tillegg fortsetter Israels krigføring mot Hamas, og natt til tirsdag skal 20 palestinere ha blitt drept i luftangrep i Gaza. Senere denne uken skal USAs utenriksminister, Antony Blinken, reise til Saudi-Arabia og Egypt for å diskutere våpenhvile og nødhjelp for Gazastripen.

Mandag snakket president Joe Biden med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Jeg gjentok at Israel har rett til å gå etter Hamas, en gruppe terrorister som er ansvarlig for den verste massakren mot det jødiske folket siden holocaust. Og jeg gjentok behovet for umiddelbar våpenhvile som en flere uker lang plan for å frigi gisler, slik at vi kan få gislene hjem og øke nødhjelpen til sivile i Gaza, skrev Biden på X.

Han ba også Netanyahu om å sende et team til Washington for å finne ut hvordan man kan gå målrettet etter Hamas uten å gjennomføre en større bakkeoperasjon i Rafah.